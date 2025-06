Galatasaray prestito Osimhen terminato | l’attaccante torna a Napoli e sogna la Juventus

Dopo una stagione intensa e vittoriosa con il Galatasaray, Victor Osimhen torna ufficialmente al Napoli, lasciando aperta la porta a nuovi orizzonti. La sua voglia di competere in campionati più prestigiosi alimenta il suo sogno: approdare alla Juventus. Il futuro dell’attaccante si scrive ora tra ambizioni personali e strategie di mercato, mentre il club turco si prepara a supportare le sue aspirazioni. Ma quale sarà davvero il prossimo capitolo della sua carriera?

Conclusa la stagione con la maglia del Galatasaray, Victor Osimhen fa ritorno ufficialmente a Napoli, con il club turco che non avrebbe le possibilità per acquisire il cartellino dell’attaccante. Lo stesso giocatore, dopo la vittoria turca, vuole nuove sfide in campionati più competitivi. QUALE FUTURO PER VICTOR OSIMHEN? IL GALATASARAY PRONTO AD ACCONTENTARE CALCIATORE E CLUB MA . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: galatasaray - attaccante - napoli - prestito

Napoli, Osimhen rifiuta la proposta dell'Al-Hilal: il Galatasaray torna in corsa per l'attaccante - Napoli e Osimhen si trovano ancora una volta al centro di un’attenzione internazionale, con il nigeriano che rifiuta l’offerta dell’Al-Hilal.

Il Galatasaray attende la risposta di Victor #Osimhen, offerti 18 mln a stagione + bonus! Turchi disposti a pagare la clausola al Napoli ma dipende dall’attaccante, che continua ad aspettare offerte dalla Premier League. Il Galatasaray aspetterà fino al 10 luglio. Vai su Facebook

Osimhen al Galatasaray, l'attaccante del Napoli ceduto in prestito; Napoli, ufficiale il prestito di Victor Osimhen al Galatasaray fino a giugno, ma c'è l'opzione di rinnovo per il 2027; Victor Osimhen in prestito al Galatasaray: è fatta.

Galatasaray, prestito Osimhen terminato: l’attaccante torna a Napoli e sogna la Juventus - Conclusa la stagione con la maglia del Galatasaray, Victor Osimhen fa ritorno ufficialmente a Napoli, con il club turco che non avrebbe le possibilità per ... Riporta dailynews24.it

Il Galatasaray mette fretta a Osimhen: vuole una risposta entro pochi giorni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com