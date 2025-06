Galatasaray c’è l’offerta per Osimhen | la strategia del club e la risposta del Napoli

Il mercato calcistico si infiamma: il Galatasaray ha messo gli occhi su Victor Osimhen, ma la risposta del Napoli e le strategie dei club complicano il trasferimento. La partita tra desiderio e attese continua a tenere con il fiato sospeso i tifosi, mentre le trattative si sviluppano in un crescendo di tensione e opportunità. Scopri tutti gli aggiornamenti e le ultime novità su Sportface TV. Restate con noi: la sfida è appena iniziata.

Il Galatasaray insiste per Victor Osimhen, che continua a prendere tempo non dando una risposta chiara alla società turca. Il Galatasaray vuole Victor Osimhen, ma non a tutti i costi. E il centravanti nigeriano continua a prendere tempo, non dando ancora una risposta chiara al club di Istanbul. Ecco perché nelle scorse ore il vicepresidente del 'Gala', Abdullah Kavukcu, ha voluto far sapere che "il nostro tempo sta per finire.