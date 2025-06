Gaffe di Al Bano dopo concerto a San Pietroburgo | Per la tv italiana la Russia è piena di bombe tu le vedi? ma la guerra è in Ucraina - VIDEO

Al Bano, dopo il suo concerto per la pace a San Pietroburgo, ha fatto una gaffe significativa durante un’intervista al Tg1, confondendo la regione coinvolta nel conflitto. Il cantante ha affermato di aver visitato "la Russia piena di bombe", ignorando che il vero scenario di scontro è l'Ucraina. Un errore che solleva interrogativi sulla percezione del conflitto e sull'importanza di informarsi correttamente prima di parlare pubblicamente.

Il cantante si è esibito al consueto concerto per la pace di San Pietroburgo e in un'intervista al Tg1 dice di essere andato a vedere personalmente la situazione lì. La regione interessata dal conflitto, però, è l'Ucraina Dopo essersi esibito al concerto per la pace tra Russia e Ucraina, Al B. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaffe di Al Bano dopo concerto a San Pietroburgo: "Per la tv italiana la Russia è piena di bombe, tu le vedi?", ma la guerra è in Ucraina - VIDEO

