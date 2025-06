Gabriele Parpiglia svela i gravi motivi dell’addio a Chi | rivelazioni su Alfonso Signorini

Gabriele Parpiglia, figura simbolo del gossip italiano, svela i motivi profondi dietro la sua drastica decisione di allontanarsi da “Chi” e Alfonso Signorini. Dopo anni di collaborazione, il giornalista decide di rompere il silenzio in un’intervista esclusiva, rivelando dettagli inaspettati e sorprendenti. Un racconto che scuote il mondo dello spettacolo e mette in luce dinamiche mai svelate prima. Scopriamo insieme cosa ha confidato Parpiglia, tra emozioni e rivelazioni shock.

Gabriele Parpiglia ha rotto ogni legame con la redazione del settimanale “Chi”, diretta da Alfonso Signorini. Dopo anni di collaborazione, partendo come autore delle celebri “ Chicche di Gossip ”, il giornalista ha abbandonato. E adesso ha deciso di vuotare il sacco durante un’intervista al podcast “Jas Do It”. E lo ha fatto senza mezzi termini: scopriamo insieme cosa ha rivelato. Lo sfogo di Gabriele Parpiglia su Alfonso Signorini e sul settimanale Chi. Gabriele Parpiglia, nel suo intervento, non ha risparmiato critiche: “Il giornale è diretto da uno che è Babbo Natale. Lo amo perché porta regali ai bambini, ma ai lettori non porta più notizie. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Gabriele Parpiglia svela i gravi motivi dell’addio a “Chi”: rivelazioni su Alfonso Signorini

