Gabriele Nuzzolo del Pd morto nell' incidente vicino Forlì investito mentre era al tavolo del bar con amici

Una tragedia sconvolge Bagno di Romagna: durante una serata tra amici, Gabriele Nuzzolo, stimato segretario del Pd, è stato tragicamente investito in un incidente stradale vicino a Forlì. La comunità piange la perdita di un uomo impegnato e apprezzato, mentre le autorità stanno indagando sulle cause di questo drammatico evento. Un lutto che lascia un vuoto profondo nel cuore della politica locale e non solo.

