Futuro Osimhen offerta monstre dall’Al Hilal | le cifre

L’Al Hilal continua a puntare in alto: dopo aver sfiorato Theo Hernandez, ora si concentra su Victor Osimhen, senza lasciarsi sfuggire l’occasione di strapparlo all’Europa. Con un’offerta monstre sul tavolo, la squadra saudita si prepara a fare un nuovo colpo che scuoterà il mercato internazionale. Ma quali sono le cifre in ballo e cosa potrebbe significare questo trasferimento per il futuro dell’attaccante? Scopriamolo insieme.

Offerta monstre da parte dell’Al Hilal per Victor Osimhen: le cifre sul tavolo. L’ Al Hilal non è protagonista solo al Mondiale per Club, dove nella notte italiana ha pareggiato 0-0 contro il Salisburgo, ma anche sul mercato. La squadra saudita sta lavorando per convincere Theo Hernandez a trasferirsi in Arabia Saudita, ma dall’Italia è pronta ad accaparrarsi anche un altro top player: Victor Osimhen. Nonostante i secchi rifiuti delle scorse settimane prima dell’avvio della competizione intercontinentale, dal Medio Oriente sono pronti a tentare un nuovo assalto per il centravanti nigeriano offrendogli un ingaggio monstre. 🔗 Leggi su Sportface.it

Osimhen Al Hilal, offerta clamorosa per l'ex obiettivo della Juve: cifre monstre e contatto col Napoli. Il futuro di Viktor Osimhen si infiamma: l'attaccante del Napoli, già nel mirino della Juventus, potrebbe presto trasferirsi all'Al Hilal con una proposta da 70 milioni di euro.

