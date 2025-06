Furto di liquori e sushi | coppia bloccata alle casse e denunciata

In un tentativo rocambolesco di furto, una coppia è stata sorpresa alle casse di un supermercato di Taranto con prodotti per circa 200 euro, tra liquori e sushi. I loro piani sono stati sventati grazie all’intuito del direttore, che ha prontamente allertato le forze dell’ordine. In pochi minuti, la vicenda si è conclusa con la denuncia dei due malviventi, dimostrando ancora una volta come l’attenzione e la rapidità siano le armi più efficaci contro i furti.

Tarantini Time Quotidiano Avevano cercato di sottrarre prodotti per un valore di circa 200 euro, tra bottiglie di liquori e confezioni di sushi, convinti di riuscire a lasciare il supermercato senza essere notati. Ma i loro piani, come riporta TarantoToday, sono falliti: un 34enne di origine straniera e una 29enne barese sono stati sorpresi alle casse dal direttore del punto vendita, che ha immediatamente allertato la Polizia. In pochi minuti sul posto sono arrivate le volanti, che hanno identificato i due e proceduto alla denuncia in stato di libertà. La merce, recuperata intatta, è stata restituita al negozio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Furto di liquori e sushi: coppia bloccata alle casse e denunciata

In questa notizia si parla di: liquori - sushi - casse - furto

Botte dopo un furto di formaggi e sushi in un supermercato di Catania, ladro lancia birra contro dipendente - Un episodio di tensione scuote Catania: un uomo di 33 anni, dopo aver commesso un furto di formaggi e sushi, si scaglia contro un dipendente del supermercato, lanciandogli una lattina di birra.

Furto con spaccata al bar: rubano sigarette e liquori - ignoti hanno arraffato vari tabacchi, bottiglie di liquore e il fondo cassa che ammontava a circa 250 euro. Segnala quotidiano.net

Ladri si intrufolano nel bar dell'Eni e rubano casse di liquori per 3mila euro. Il furto e la fuga in furgoncino immortalati dalle videocamere - Hanno raggiunto il retrobottega, forzato il deposito e rubato intere casse di alcolici dalle scorte ... ilgazzettino.it scrive