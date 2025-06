Furto con la tecnica dell’abbraccio | due 65enni denunciati

In un episodio che ha scosso la comunità di Malalbergo, due 65enni sono stati denunciati per aver messo in atto la tecnica dell’abbraccio per derubare un’anziana. Con pretesti nobili, hanno avvicinato la donna, fingendo di voler aiutare bambini bisognosi, ma poi le hanno strappato la collana d’oro dal collo. La loro identità e responsabilità sono state prontamente accertate dai carabinieri, che continuano a vigilare sulla sicurezza dei cittadini.

Hanno avvicinato un’anziana con la scusa di chiedere giocattoli per bambini bisognosi, poi l’hanno abbracciata e le hanno strappato la collana d’oro dal collo. I carabinieri della stazione di Malalbergo hanno identificato e denunciato i due responsabili: un uomo e una donna, entrambi 65enni e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Furto con la tecnica dell’abbraccio: due 65enni denunciati

