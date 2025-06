Furti nel ristorante a Napoli | ladro inseguito dai turisti e bloccato con 4 smartphone rubati

Un’escalation di coraggio e determinazione a Napoli ha portato all’arresto di un ladro in pieno giorno, grazie alla prontezza di turisti che hanno inseguìto e bloccato il malvivente con ben quattro smartphone rubati. La scena si è svolta tra via Partenope e Borgo Marinari, dimostrando come il coraggio possa fare la differenza e difendere la sicurezza di tutti. E questa storia ci ricorda che anche un piccolo gesto può cambiare le sorti di una comunità.

Inseguimento in pieno giorno tra via Partenope e Borgo Marinari, a Napoli, dove un uomo è stato bloccato dagli agenti della Polizia Locale dopo aver messo a segno almeno due furti all'interno di un ristorante. Decisivo il coraggio delle vittime, una coppia di turisti, che lo ha rincorso attirando l'attenzione degli operatori in servizio nella zona.

In questa notizia si parla di: furti - ristorante - napoli - turisti

