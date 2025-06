Furti ad Andretta il sindaco convoca un’assemblea pubblica

In un momento in cui la sicurezza di Andretta è al centro dell’attenzione, il sindaco Michele Miele ha deciso di coinvolgere direttamente i cittadini attraverso un’assemblea pubblica. Un’occasione importante per condividere informazioni, ascoltare le preoccupazioni e trovare insieme soluzioni efficaci contro la crescente ondata di furti. La partecipazione di tutti sarà fondamentale per rafforzare il senso di comunità e tutela. Non mancate: la vostra voce può fare la differenza.

ANDRETTA – Un’assemblea pubblica per fare il punto sulla recente ondata di furti e discutere insieme ai cittadini come collaborare concretamente con le forze dell’ordine. È questa l’iniziativa promossa dal sindaco di Andretta, Michele Miele, che ha convocato per domani, martedì 24 giugno, alle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Furti ad Andretta, il sindaco convoca un’assemblea pubblica

In questa notizia si parla di: andretta - furti - sindaco - assemblea

Agrivoltaico, assemblea pubblica infuocata: "Il paesaggio verrà stravolto”. Contestato il sindaco: “Non vogliamo l’ecomostro” - L'assemblea pubblica del 14 maggio a Mulazzano (Lodi) ha visto un acceso dibattito sul progetto di agrivoltaico, con cittadini che contestavano il sindaco e denunciavano il rischio di stravolgere il paesaggio locale.

Furti ad Andretta, il sindaco convoca un’assemblea pubblica; Andretta, emergenza furti: il sindaco convoca un’assemblea pubblica.

Furti a Querceto, assemblea pubblica - C’è una data per l’assemblea pubblica annunciata dopo l’escalation preoccupante dei furti nella zona di Querceto ... lanazione.it scrive

Furti e vandalismi, stasera assemblea - Istituto Comprensivo e Forze dell’ordine) ad organizzare una assemblea pubblica aperta a genitori, alunni e docenti: l’incontro ... Come scrive ilrestodelcarlino.it