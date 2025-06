Funziona il progetto Isola B | catturati 5 milioni di chironomidi al Trasimeno

Grazie al progetto Isola B, il Trasimeno si prepara a un’estate più serena: in un mese sono stati catturati circa 5 milioni di chironomidi, riducendo notevolmente il disagio per residenti e turisti. Questa innovativa iniziativa, che utilizza una struttura galleggiante al centro del lago, dimostra come la tecnologia possa contribuire alla tutela ambientale e al benessere della comunità. La sfida è appena iniziata, ma i risultati già si fanno sentire.

© Perugiatoday.it - Funziona il progetto "Isola B": catturati 5 milioni di chironomidi al Trasimeno

