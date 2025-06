Fuga di esalazioni maleodoranti al Centro di Smistamento delle Poste | la denuncia della Cgil

La recente denuncia della Slc Cgil Veneto mette in luce una crisi di sicurezza al Centro di Smistamento di Padova, dove esalazioni maleodoranti stanno compromettendo la salute dei lavoratori. Un‚Äôallarmante situazione che richiede interventi immediati per garantire condizioni di lavoro sicure e tutelare il benessere di chi ogni giorno svolge il proprio compito con dedizione. √ą urgente che le autorit√† intervengano per risolvere questa emergenza prima che si aggravino i rischi.

La Slc Cgil Veneto denuncia con fermezza «la grave situazione in atto presso il Centro di Smistamento di Padova: giorni fa forti esalazioni maleodoranti hanno invaso gli ambienti di lavoro, provocando effetti preoccupanti sulla salute dei dipendenti». Afferma in merito Stefano Gallo.

