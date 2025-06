Fuga al mare prima di Wimbledon | carosello micidiale

scoprire e valorizzare ogni sfaccettatura della propria personalità, dimostrando che forza e femminilità possono convivere in modo straordinario. Susanna Giovanardi è l’esempio perfetto di come passione, determinazione e stile possano fare la differenza, lasciandoci sempre più affascinati e ispirati.

Questa tennista ti lascerà, ancora una volta, senza fiato: con questa carrellata di bikini micidiali ha spaccato come mai prima d'ora. Attitudine allo sport, bellezza, determinazione. Quello di Susanna Giovanardi è un profilo estremamente variegato e, in quanto tale, molto interessante. A differenza di altre sue coetanee, non si è concentrata su una passione soltanto, anzi: ha cercato di coltivarne svariate simultaneamente, in maniera tale da non lasciare nulla d'intentato e da diversificare, così, i suoi interessi. (Instagram) – Ilveggente.it Gioca ancora a tennis, ma non lo ha mai fatto ai livelli di colleghe del calibro di Jasmine Paolini, Aryna Sabalenka e tante altre ancora.