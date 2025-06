Fu Churchill l’ora più buia di De Gasperi. Sangue, scandali e macchina del fango.

L’Italia ha spesso vissuto sotto il peso di una maledizione che ha ostacolato la sua sovranità e il suo ruolo internazionale: un destino segnato da intrighi, scismi e ostilità. Da Churchill a De Gasperi, tra sangue, scandali e la macchina del fango, i grandi leader hanno lottato contro forze interne ed esterne per affermare la nostra identità. Qual è la radice di questa condanna che ancora oggi limita il nostro spazio nel mondo?

Marmo Quale è la maledizione italiana che ha ferito e ferisce ancora i tentativi di far valere la nostra sovranità e il nostro ruolo a livello internazionale? "È il destino che ha accomunato molti dei grandi statisti e leader politici del nostro Paese che hanno incarnato un’idea forte dell’interesse nazionale, l’hanno radicata in una visone strategica e l’hanno perseguita in un contesto internazionale per noi off-limits (Mediterraneo, Africa, Medio Oriente), entrando in rotta di collisione soprattutto con l’impero britannico. E hanno fatto tutti una brutta fine, costretti a uscire di scena prematuramente: chi per morte violenta, chi attraverso la macchina del fango, chi per un“provvidenziale” intervento divino", – a spiegarlo è Giovanni Fasanella, giornalista e scrittore di lungo corso, autore con Mario José Cereghino del documentato saggio La maledizione italiana (Fuoriscena libri). 🔗 Leggi su Quotidiano.net