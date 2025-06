Fs 1.200 cantieri attivi uno spot racconta il nostro lavoro

I 1.200 cantieri attivi rappresentano il cuore pulsante della nostra grande trasformazione infrastrutturale. Attraverso un lavoro meticoloso e innovativo, il Gruppo FS si impegna a ridefinire il volto del Paese, portando avanti progetti che migliorano la vita di milioni di italiani. Questa campagna istituzionale ‘L’Emozione di essere italiani’ nasce per raccontare con orgoglio il nostro ruolo di protagonisti in questa evoluzione. È il momento di condividere il nostro entusiasmo e le nostre sfide—per un futuro sempre più connesso e sostenibile.

"Il Paese sta attraversando la più grande trasformazione infrastrutturale della sua storia, e il Gruppo Fs è chiamato a svolgere un ruolo da protagonista in questo cambiamento". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs, Stefano Antonio Donnarumma, alla presentazione della nuova campagna istituzionale 'L'Emozione di essere italiani', in onda dal 23 giugno su TV, cinema, digital e social. "I 1.200 cantieri attivi ogni giorno, molti dei quali concentrati nei mesi estivi per ridurre gli impatti sui pendolari che si spostano per lavoro o studio, rappresentano il volto concreto di questo impegno", ha aggiunto Donnarumma.

