Frozen di Disney+ diventa subito il più grande successo in streaming spodestando il remake live-action da 205 milioni

magico mondo di Elsa e Anna. Con questa mossa strategica, “Frozen” non solo conquista nuovi fan, ma rafforza il suo status di icona universale, dimostrando ancora una volta come Disney sappia sorprendere e innovare nel panorama dell'intrattenimento digitale.

il successo di "frozen" e la sua nuova vita su disney+. La saga di "Frozen" continua a dominare il panorama dell'intrattenimento, grazie a una recente iniziativa che ha riscosso grande interesse: la disponibilità su Disney+ di una versione dello spettacolo teatrale. Questo evento rappresenta un esempio di come Disney stia ampliando l'accessibilità delle proprie produzioni, offrendo agli appassionati un'esperienza più immersiva e tangibile del celebre franchise. l'evoluzione di "frozen": dal cinema al teatro e oltre. un fenomeno cinematografico che ha rivoluzionato la Disney. "Frozen", uscito nel novembre del 2013, ha segnato un punto di svolta nella produzione Disney.

