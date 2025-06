Frodi informatiche alle aziende in quattro anni reati in Veneto aumentati del 63,7%

Negli ultimi quattro anni, le frodi informatiche rivolte alle aziende hanno registrato un incremento allarmante, con il Veneto che ha visto un aumento del 63,7%, ben oltre la media nazionale. Questo trend crescente evidenzia come le minacce digitali siano ormai una sfida cruciale per imprese di ogni settore. È fondamentale, quindi, adottare misure di sicurezza efficaci e rimanere sempre un passo avanti rispetto ai cybercriminali, perché la protezione dei dati è il nuovo patrimonio da difendere.

Reati informatici, in quattro anni (2019-2023) sono aumentati del +45,5% a fronte del +10,0% dei delitti che colpiscono l'attività d'impresa. Registrano aumenti sopra la media per Toscana (+88,3%), Veneto (+63,7%), Marche (+56,0%), Puglia (+54,7%), Lazio (+53,2%), Emilia-Romagna (+53,0%)

