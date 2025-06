Frassati e Acutis Quando la santità è una cosa da ragazzi

Frassati e Acutis, due giovani santi che ci insegnano come la santità possa essere un gesto semplice e spontaneo, indipendentemente dall’età o dal secolo in cui viviamo. Il loro esempio di fede gioiosa e senza confini sta ispirando milioni di persone, dimostrando che la spiritualità autentica nasce dai cuori aperti e dalla fiducia in Dio. E ora, con la canonizzazione del 7 settembre, il loro messaggio diventa ancora più forte e attuale.

Il 7 settembre Leone XIV canonizzerà i due giovani. Dalla vita incredibilmente simile, nonostante il secolo di distanza, per la fede gioiosa e libera dal tempo.. La madre del patrono di Internet: «A New York, uno mi ha raccontato di un parente con il cancro guarito improvvisamente dopo averlo invocato. Già a 3 anni aveva una fede straordinaria, non smetteva di pregare».. La mostra da lui ideata può essere prenotata dai sacerdoti per le proprie parrocchie Narra i tanti prodigi accaduti all'ostia consacrata, inspiegabili anche per la scienza.

Chiesa: canonizzazioni Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati il 7 settembre - Il 7 settembre segna una data storica per la Chiesa cattolica: la canonizzazione dei beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, due giovani esempi di fede e dedizione.

