Frangia in estate? La wispy è quella che resiste al caldo

La wispy 232, quella che resiste al caldo e alle alte temperature, è la soluzione perfetta per chi desidera un look fresco e alla moda anche sotto il sole estivo. Con la sua leggerezza e leggerezza, questa frangia permette di evitare l’effetto appiccicoso tipico delle frange tradizionali, regalando un tocco di eleganza senza rinunciare alla praticità. E ora, scopriamo insieme perché la wispy 232 è la scelta ideale per un’estate senza compromessi.

Frangia sì, frangia no: il dilemma (come ha spiegato anche Selena Gomez con il suo ultimo taglio capelli con frangia) si presenta almeno una volta l’anno quando si desidera cambiare radicalmente look. Ma in estate il timore di tagliarla si amplifica, complice il caldo, il sudore e il timore di ritrovarsela appiccicata alla fronte. C’è però una particolare tipologia di frangia leggera e sbarazzina, che ben si presta alla stagione più calda: la frangia wispy. Come si taglia la frangia wispy. La frangia wispy è una frangia morbida e sfumata che incornicia delicatamente il viso, offrendo un’alternativa leggera e ariosa alla frangia più corposa e smussata. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Frangia in estate? La wispy è quella che resiste al caldo

