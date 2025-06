Franco Casella inaugura l’albo d’oro della Granfondo San Camillo De Lellis

Un entusiasmo travolgente ha animato la prima edizione della Granfondo San Camillo De Lellis a Bucchianico, valida come tappa della Race Cup Mtb Centro Italia. Tra salite impegnative e discese adrenaliniche, il campione Franco Casella ha brillato, inaugurando l’Albo d’Oro di questa emozionante manifestazione. Sui 43 km del percorso, la passione per le ruote grasse ha unito atleti e appassionati, lasciando il segno per una gara destinata a diventare un appuntamento imperdibile nel panorama ciclistico regionale.

