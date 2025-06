Francis Kaufmann picchiato a Roma la rissa ignorata prima degli omicidi | la denuncia quella ferita al volto e il ritardo delle forze dell’ordine

Un episodio oscuro si aggiunge al complesso caso di Francis Kaufmann, il cittadino americano coinvolto in un inquietante duplice omicidio a Villa Pamphili. Prima delle tragiche perdite, Kaufmann sarebbe stato aggredito durante una rissa al bar Starbucks di piazza San Silvestro, lasciandolo con ferite al volto e un ritardo nelle forze dell’ordine. Un dettaglio che solleva nuove domande sulla sequenza degli eventi e sull’intera vicenda.

Un altro episodio si aggiunge al puzzle misterioso che circonda il caso di Francis Kaufmann, il cittadino americano accusato di duplice omicidio per aver ucciso e nascosto il cadavere della 28enne Anastasia Trofimova e della neonata Andromeda a Villa Pamphili. L’uomo, che si faceva chiamare Rexal Ford, sarebbe stato coinvolto in una rissa all’interno del bar Starbucks di piazza San Silvestro uscendone ferito alla testa. Una scena che, secondo un’informativa dei carabinieri trasmessa agli inquirenti, sarebbe avvenuta di fronte agli occhi della donna e della piccola bimba di quasi un anno. Entrambe, rinvenute senza vita il 7 giugno, erano quindi ancora vive quattro giorni prima del ritrovamento. 🔗 Leggi su Open.online

