Nel cuore di Villa Pamphili, un enigma avvolge la tragica scomparsa di Anastasia Trofimova e Andromeda: Francis Kaufman, sospettato e descritto come un psicopatico dal suo stesso famiglia. La sorella Penelope lo accusa con fermezza, alimentando dubbi e interrogativi su chi sia davvero il responsabile di questi crimini orribili. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini, ma il mistero rimane avvolto nel silenzio e nell'ombra.

“Charlie ha lo charme del diavolo e la faccia del diavolo. È uno psicopatico“. Sono le parole di Penelope Kaufman, sorella del presunto killer Francis Kaufman accusato di aver strangolato la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda. L’intrigato delitto di Villa Pamphili su cui la Procura di Roma sta indagando per duplice omicidio dallo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Francis Kaufman, parla la sorella: “E’ il diavolo, sono sicura sia stato lui ad uccidere Anastasia e Adromeda”

La sorella Francis Charles Kaufman: "Mio fratello è il diavolo ed è psicopatico".

Villa Pamphilj, la sorella di Francis Charles Kaufman: «Mio fratello è il diavolo ed è psicopatico»

Villa Pamphilj, la sorella di Francis Kaufman: "Mio fratello uno psicopatico" - Il presunto killer arrestato in Grecia è "un manipolatore", "una persona malata", "un violento, soprattutto quando beve o si droga" dice intervistata da la Repubblica la sorella Penelope. Riporta tg24.sky.it