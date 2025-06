Francia più di cento persone hanno denunciato di essere state punte con delle siringhe durante la Fête de la Musique

Durante la recente Fête de la Musique in Francia, un episodio inquietante ha scosso i festeggiamenti: oltre 250 persone hanno denunciato di essere state pugnalate con siringhe infette. Un evento che ha acceso l’attenzione su questioni di sicurezza e innocuità, gettando un’ombra sulla celebrazione tanto amata. Il ministro dell’Interno francese ha dichiarato che le autorità stanno indagando per garantire giustizia e tutela dei cittadini.

La Fête de la Musique è un evento musicale diffuso che si tiene in Francia ogni 21 giugno, per celebrare il solstizio d’estate. Si tratta di un’occasione per immergersi nelle note e nell’atmosfera festosa della bella stagione, e che richiama, ogni anno, milioni di partecipanti da ogni parte del Paese. Questa edizione, però, è stata teatro di un episodio decisamente spiacevole. Il ministero dell’Interno francese ha infatti dichiarato che centoquarantacinque persone, in prevalenza donne, hanno denunciato di essere state punte con delle siringhe. Al momento, dodici sospetti sono già in manette. Quattro di essi sono stati arrestati nella città sud-occidentale di Angoulême, con l’accusa di aver iniettato del liquido non identificato a oltre cinquanta persone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it