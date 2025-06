Francia 17enne arrestato per terrorismo | Pianificava attacchi per l’Isis

Un giovane di soli 17 anni è stato arrestato in Francia con l’accusa di pianificare attentati terroristici per conto dello Stato Islamico, una vicenda che scuote l’opinione pubblica e solleva preoccupazioni sulla radicalizzazione tra i giovanissimi. Questa scoperta evidenzia ancora una volta l’urgenza di affrontare efficacemente la minaccia jihadista, in un contesto europeo sempre più fragile. La cronaca di oggi ci ricorda quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione su questi rischi.

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato nella regione della Loira, nel dipartimento della Sarthe, in Francia, con l’accusa di aver progettato attentati terroristici su mandato dello Stato Islamico. La notizia, resa pubblica dal ministro dell’Interno francese Bruno Retailleau, ha scosso l’opinione pubblica nazionale, riaccendendo l’allarme sulla radicalizzazione giovanile e sulla persistente minaccia jihadista all’interno dei confini europei. Leggi anche: Europa sotto minaccia: allarme terrorismo dopo gli attacchi tra Israele e Iran Un piano articolato contro simboli della società occidentale. Secondo quanto riferito dal ministero dell’Interno, il giovane avrebbe pianificato attacchi contro luoghi di culto, sinagoghe, sexy shop ed eventi festivi, colpendo così obiettivi considerati emblematici della libertà religiosa, sessuale e culturale della società occidentale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Francia, 17enne arrestato per terrorismo: “Pianificava attacchi per l’Isis”

