Francesco Pazienza agente segreto e faccendiere | l' uomo dei misteri

Francesco Pazienza, l’uomo dei misteri, è un agente segreto e faccendiere nato nel cuore del Tarantino nel 1946. Laureato in medicina ma destinato a ben altre imprese, la sua vita intreccia spionaggio internazionale, politica e ombre clandestine. Tra operazioni segrete e trattative delicate, il suo percorso è avvolto da enigmi che sfidano l’immaginazione. Scopriamo insieme il intrigante viaggio di un protagonista che ha scritto pagine mai svelate della nostra storia.

Nato nel Tarantino nel ’46, Francesco Pazienza si laurea in medicina ma il bisturi non è la sua strada. Sveglio, colto brillante, inizia la carriera prima in Francia e poi negli Stati Uniti. Nel 1979 si arruola nel Sismi che lascia due anni dopo in seguito al polverone sulla P2 e in contemporanea con l’affaire Cirillo, assessore democristiano della Campania, rapito dalle Brigate Rosse. Gestisce la trattativa e i contatti con la camorra e alla fine Cirillo viene liberato. Poco dopo finisce coinvolto nel crack del Banco Ambrosiano. Imprenditore, agente segreto, faccendiere. Soprattutto faccendiere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it