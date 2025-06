Francesco Monte cambia lavoro dopo la tv l’ex di Cecilia Rodriguez riparte aprendo un negozio a Taranto

Dopo un percorso ricco di successi televisivi e musicali, Francesco Monte si reinventa aprendo le porte a una nuova avventura imprenditoriale. La sua scelta di investire in un negozio a Taranto testimonia il desiderio di sfide autentiche e di crescita personale. Un cambio di rotta che potrebbe riservargli grandi soddisfazioni e nuove opportunità . Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa entusiasmante svolta professionale.

Nuova occasione professionale per Francesco Monte che, dopo avere tentato la strada della televisione e della musica, ha deciso di cambiare settore: l’ex tronista ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è diventato proprietario di uno store a Taranto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

