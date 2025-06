Francesco che sarà Santo concerto ad Assisi il 27 giugno

Preparatevi a vivere un momento indimenticabile: il 27 giugno, la suggestiva Basilica di San Francesco ad Assisi ospiterà il concerto “Francesco che sarà Santo”, un evento gratuito che celebra il santo e il suo innovativo messaggio. Promosso dalla Città di Marino, Assisi e l’Associazione La Terzina, questa serata unica vi condurrà tra musica e spiritualità, rendendo omaggio all’influenza di San Francesco in occasione dell’Anno Giubilare 2025 e dell’VIII Centenario della composizione del presepe.

L’evento è promosso dalla Città di Marino, dalla Città di Assisi e coordinato dall’Associazione culturale La Terzina. ASSISI – La Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi venerdì 27 giugno 2025 sarà lo scenario prestigioso del Concerto “Francesco che sarà Santo” che vi si terrà alle ore 21. L’evento gratuito, dedicato al Frate che inventò il presepe, in occasione del ’anno Giubilare 2025 che coincide con l’VIII Centenario della composizione del Cantico delle Creature, è promosso dal Comune di Marino e realizzato in sinergia con la Città di Assisi e coordinato dall’Associazione Culturale La Terzina – Direzione artistica Martina Nasini. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Francesco che sarà Santo”, concerto ad Assisi il 27 giugno

In questa notizia si parla di: assisi - francesco - sarà - santo

Marino ed Assisi unite in nome di S. Francesco. La Basilica Superiore ad Assisi Venerdì 27 Giugno 2025 sarà lo scenario prestigioso del Concerto “Francesco che sarà Santo” - Marino e Assisi si uniscono in un abbraccio spirituale e musicale per celebrare San Francesco. Venerdì 27 giugno 2025, la maestosa Basilica Superiore di Assisi ospiterà il suggestivo concerto “Francesco che sarà Santo”, un evento che promette di emozionare cittadini e visitatori.

ASSISI - Il 27 giugno il concerto “Francesco che sarà Santo” per l’Anno Giubilare e l’VIII Centenario del Cantico La Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi venerdì 27 giugno 2025 sarà lo scenario prestigioso del Concerto “Francesco che sarà Santo” ch Vai su Facebook

Concerto ad Assisi celebra il Giubileo nel nome di Francesco; Concerto “Francesco che sarà Santo” Archivi; Il 27 giugno nella Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi il concerto gratuito “Francesco che sarà Santo”.