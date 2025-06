Frah Quintale presenta il nuovo singolo Lampo con una biciclettata per Milano

Frah Quintale conquista ancora i cuori dei suoi fan con il nuovo singolo “Lampo”, un brano che cattura l’essenza dell’amore improvviso e delle emozioni estive. Per celebrare questa uscita, l’artista ha organizzato una biciclettata coinvolgente attraverso le strade di Milano, da Gae Aulenti verso nuove avventure musicali. Un modo unico per condividere la passione e l’energia di questa canzone, che promette di accendersi come un vero lampo di emozioni.

Frah Quintale, uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea, ha pubblicato il suo nuovo singolo "Lampo". La canzone racconta l'amore improvviso con una ragazza, l'ebbrezza di un sentimento che sembrava essersi spento e che si accende con il caldo estivo e la voglia di restare svegli tutta l'estate. Questa nuova uscita è stata anticipata da una biciclettata con i fan per le strade di Milano da Gae Aulenti al LOM Dopolavoro, dove il cantautore bresciano ha poi presentato il nuovo brano. Frah Quintale ha anche annunciato "PALAZZETTI'26", il suo primo tour nei palasport che nella primavera 2026 toccherà le principali città italiane.

