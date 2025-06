Fox minaccia di attacco imminente alla base Usa in Qatar

Una crescente tensione scuote il Qatar, dove la TV americana Fox denuncia una minaccia imminente di attacco contro la base USA nel Paese. L'ambasciata statunitense ha già invitato i cittadini a rimanere a casa, sottolineando comunque che si tratta di una misura precauzionale senza dettagli specifici. Il rischio di escalation rimane alto e destina tutto l'Occidente a monitorare attentamente gli sviluppi. La situazione desta preoccupazione e richiede massima attenzione.

La tv Usa Fox riporta, citando fonti, della minaccia di un attacco " imminente " alla base americana in Qatar. L'ambasciata statunitense ha inviato un messaggio via e-mail ai cittadini americani nel Paese raccomandando di restare a casa fino a nuovo avviso. Il messaggio sottolinea che la raccomandazione è formulata "a scopo puramente precauzionale" e non fornisce ulteriori informazioni. Raccomandazione estesa anche ai cittadini del Regno Unito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fox, minaccia di attacco imminente alla base Usa in Qatar

L’attacco militare israeliano contro l’Iran è dunque ingiustificato, e illegale in base al diritto internazionale, in quanto non motivato da alcuna minaccia imminente da parte dell’Iran. 13/ Vai su X

Nel discorso più importante della sua amministrazione, Trump è deciso e spiega i motivi dell'attacco diretto allo stato iraniano: “L’obiettivo è quello di porre fine alla minaccia nucleare dal primo Stato che sostiene il terrorismo” Vai su Facebook

