FOTO Scuola ‘Torre-Sala’ ripartono i lavori | ruspe di nuovo in azione

Dopo un lungo periodo di stop per l'insorgere di sopravvenute cause imprevedibili e intoppi di natura burocratica sono ripresi questa mattina i lavori al cantiere della scuola 'Federico Torre'. Due settimane fa la Giunta presieduta dal sindaco Clemente Mastella ha approvato una variante in corso d'opera al progetto che prevede l'abbattimento e la ricostruzione del plesso della 'Federico Torre' e quello di 'Nicola Sala' che saranno allocati in un unico complesso. I lavori, finanziati con i fondi del Pnrr dovranno essere ultimati entro il 30 marzo 2026.