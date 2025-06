FOTO Premio Monsignor Sodo la prima edizione è un grande successo

La prima edizione del Premio Nazionale Mons. Luigi Sodo è stata un trionfo di emozioni e riconoscimenti, celebrando eccellenze che uniscono cultura, educazione e comunità. La serata, ospitata nella suggestiva cornice di ‘’La Vinicola del Titerno’’, ha visto protagonisti sindaci, ex alunni e cittadini, creando un ponte tra passato e futuro. Un evento che ha dimostrato come la valorizzazione delle radici possa ispirare nuove generazioni e rafforzare il senso di appartenenza. Sotto la guida della...

La prima edizione del Premio Nazionale Mons. Luigi Sodo è stata un vero e proprio successo. Un evento tenutosi nella location de ''La Vinicola del Titerno'', azienda storica del territorio, guidata da ex alunni del Liceo Sodo. La serata ha visto la presenza di tanti sindaci della Valle Telesina e ha saputo unire cultura, comunicazione ed educazione in un dialogo autentico tra generazioni. Sotto la guida della Fondazione Luigi Sodo, presieduta dal Vescovo Mons. Mazzafaro, il premio è stato istituito in collaborazione con l'autore televisivo Gabriele Di Marzo e il Liceo Sodo guidato da Don Alfonso Salomone.