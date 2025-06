FOTO Inaugurato il Parco De Mita Mastella | Spazio ridonato ai beneventani

Con grande entusiasmo, Benevento si arricchisce di un nuovo polmone verde: il Parco de Mita Mastella, simbolo di rinascita e comunità. Un’area recuperata con cura, pronta a offrire momenti di relax, eventi e cultura, diventando un punto di riferimento per beneventani e visitatori. Questo spazio, riqualificato con passione, ospiterà anche un innovativo parco tematico sulle Janare, celebrando il mistero e la folklore della nostra tradizione. La città si riscopre viva e vibrante.

"Oggi inauguriamo un luogo, recuperato al patrimonio della comunità cittadina dopo anni in cui se n'erano praticamente perse le tracce geografiche e topografiche, che significherà verde, tempo libero, eventi. Significherà vita per la città in uno spazio ridonato ai beneventani e a chi la volontà di gerovitalizzarlo e trattarlo con cura e rispetto. Diventerà un parco tematico sulle Janare, fruendo del genio del premio Oscar Dante Ferretti e vivrà anche il suo suggestivo teatro open. Lo dedichiamo a Ciriaco De Mita che è stato maestro, amico ed esempio della mia vita politica.