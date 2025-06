FOTO Ecco Palazzo Alcide De Gasperi una struttura vicino al cittadino

Foto: ecco Palazzo Alcide De Gasperi, un punto di riferimento vicino al cittadino. Il sindaco Mastella ha dichiarato che questa inaugurazione “ colma una lacuna” nella città di Benevento, dedicando uno spazio importante ai servizi fondamentali. La nuova sede, frutto di un intervento di riqualificazione, rappresenta un impegno concreto per migliorare la vicinanza tra istituzioni e cittadini. Questa iniziativa segna un passo avanti verso una comunità più efficiente e accessibile.

Tempo di lettura: 3 minuti "Colmiamo una lacuna". Con queste parole il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha spiegato il senso della intitolazione e della inaugurazione di Palazzo Alcide De Gasperi, in Viale Principe di Napoli della nuova sede dei Settori Servizi al Cittadino, Risorse Umane e Avvocatura del Comune di Benevento e dell' Ambito B1, ottenuta grazie ad un importante intervento di riqualificazione di uno storico edificio. Questa mattina al taglio del nastro era presente per la benedizione dei locali l'arcivescovo metropolita di Benevento mons. Felice Accrocca c on autorità civili e militari.

