FOTO | Dominik Mysterio e Trish Stratus ricreano un ricordo speciale

In un gesto che richiama ricordi indimenticabili, Dominik Mysterio e Trish Stratus hanno deciso di rivivere un momento speciale del passato. Con rispetto e affetto, i due campioni hanno condiviso sui social una foto che celebra il valore delle vecchie amicizie e delle icone del wrestling. La scena, intrisa di emozione, ci ricorda quanto siano importanti le connessioni autentiche nel mondo dello sport e dello spettacolo, lasciandoci con la voglia di scoprire cosa riserva il futuro per questi protagonisti.

Ci sono poche persone che Dominik Mysterio apprezza davvero, e se Liv Morgan è ovviamente in cima alla lista, Trish Stratus è sicuramente una di quelle che Mysterio rispetta profondamente. Per questo non sorprende che di recente i due abbiano ricreato una vecchia foto insieme. L'attuale campione intercontinentale ha pubblicato su Twitter alcune foto con Trish Stratus: nella prima, la Hall of Famer lo solleva tra le braccia mentre lui posa con la cintura. Dominik ha anche accompagnato il post con una frase affettuosa, scrivendo: "La cosa migliore mai uscita dal Canada @trishstratuscom." Best thing to ever come out of Canada @trishstratuscom pic.

