FOTO Benevento calciatori all’Imbriani per la ripresa degli allenamenti | c’è anche il nuovo team manager

Dopo le meritata pausa estiva, i calciatori del Benevento sono tornati in campo all’Antistadio Imbriani, pronti a riprendere gli allenamenti con entusiasmo. Con l’arrivo del nuovo team manager e il cuore carico di motivazione, il Sannio si prepara a un’altra stagione di sfide emozionanti. È il momento di mettere in moto la passione e la determinazione: il ritorno in campo è solo l’inizio di una nuova avventura!

Tempo di lettura: 2 minuti Riposti costumi e creme solari, i calciatori del Benevento si sono ritrovati questo pomeriggio all'Antistadio Imbriani per riprendere ad allenarsi dopo le ferie stabilite dalla società. Si tratta dei componenti del "2 gruppo", vale a dire quelli che hanno usufruito di due settimane di stop in un momento successivo rispetto agli epurati ( Acampora, Berra, Pinato, Lucatelli, Lanini, Manfredini, Capellini, Viviani, Meccariello, Agazzi e Oukhadda) che hanno contestato il calendario delle ferie stabilito dalla società. Nessuna traccia, quindi, del gruppo dei dissidenti che dallo scorso lunedì ha deciso in maniera autonoma di andare in vacanza in aperto conflitto con il club che aveva fissato per loro una scansione temporale diversa e che avrebbero dovuto riprendere ad allenarsi già dal 16 giugno.

