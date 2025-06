Fossombrone Premesse ottime per il futuro

Fossombrone si prepara a scrivere un nuovo capitolo di passione e tradizione, grazie a figure come Francesco Tramontana. Tifoso, storico e presidente, lui incarna l’amore incondizionato per il calcio locale, celebrando i 60 anni di storia del sodalizio con un libro che testimonia dedizione e passione. Signor Tramontana, il suo impegno illumina un futuro promettente per il calcio a Fossombrone...

Il termine ‘tifoso’ racchiude una profondità di emozioni, passione e dedizione per lo sport, in questo caso per il calcio. Tutto questo e molto di più è Francesco Tramontana da Fossombrone. A lui si deve il libro sulla storia del calcio a Fossombrone in occasione (nel 2009) dei primi 60 anni del sodalizio, un ruolo anche da presidente della società e soprattutto tifoso (non ha mai perso una partita) del club della sua città . Signor Tramontana come descriverebbe la stagione appena conclusa del Fossombrone Calcio? "Una delle più belle stagioni del Fossombrone Calcio. Una stagione che, pur senza dimenticare che il Fossombrone ha una storia importante alle spalle di quasi 80 anni di calcio e che è una delle società marchigiane con il maggior numero di partecipazioni al campionato di ‘Eccellenza’, giunge all’apice di un ciclo cominciato nella stagione 2019-2020. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fossombrone "Premesse ottime per il futuro"

