Forza Italia vertice Barelli-Coronas a Montecitorio

In un clima di grande fermento politico, Forza Italia si prepara a tracciare la propria rotta a Fiumicino in vista del prossimo congresso comunale. Il vertice tra Alessio Coronas e Paolo Barelli alla Camera rappresenta un momento cruciale di confronto e strategia, volto a rafforzare il ruolo del partito sul territorio. È l’inizio di un cammino che mira a consolidare i valori azzurri e a riscrivere il futuro locale.

Fiumicino, 23 giugno 2025 – Un confronto per definire la rotta del partito a Fiumicino, in vista del prossimo congresso comunale. Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Fiumicino, ha incontrato alla Camera dei deputati l’onorevole Paolo Barelli, capogruppo alla Camera per il partito azzurro. Un’occasione importante – fa sapere Coronas – per fare il punto sull’organizzazione del congresso che si svolgerĂ nella prima settimana di luglio e che vedrĂ la presenza del ministro degli Esteri e segretario nazionale Antonio Tajani. Al centro dell’incontro anch e l’espansione territoriale del partito, con l’obiettivo di rafforzare la presenza capillare di Forza Italia a Fiumicino attraverso l’apertura di nuovi circoli e momenti di confronto strutturato con la cittadinanza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it