In un momento cruciale per la salute dei cittadini, Forza Italia Montecchio si schiera a difesa dell'ospedale e del suo laboratorio di analisi. Marco Rondani denuncia i rischi della sostituzione con sistemi POCT, sottolineando come questa scelta possa complicare i processi burocratici e compromettere la qualità delle diagnosi, specialmente nei casi più gravi. È fondamentale ascoltare le preoccupazioni della comunità e garantire servizi sanitari senza compromessi.

"La chiusura del laboratorio di analisi al Franchini, sostituito da sistemi poct (un modello di diagnostica che decentralizza i test, ndr), andrà ad aggiungere passaggi burocratici, peggiorando il servizio soprattutto sui casi più gravi per i quali le misurazioni più attendibili restano quelle fatte in laboratorio". Lo afferma, in risposta alle rassicurazioni giunte dall’Ausl reggiana, il coordinatore di Forza Italia a Montecchio, Marco Rondani (foto). "Con questa mossa – afferma – si vanno quindi sì a diminuire i costi del personale, perdendo però figure specializzate, ma dall’altra parte a peggiorare è la qualità delle cure: ne vale quindi la pena? Questa chiusura, spacciata per miglioramento tramite termini tecnici e fredde sigle, in realtà è l’ennesimo passo verso un continuo smembramento che in pochi anni ha portato alla soppressione dell’auto medica ed all’apertura solamente diurna del pronto soccorso, compensata a parole dal Cau promesso, operativo da novembre 2024, ma di cui ancora non c’è traccia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Forza Italia:: "Sindaco, difenda l’ospedale"

