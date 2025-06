Forza Italia attacca sulla gestione dei conti dell' Emilia Romagna | Disavanzo da 72 milioni nella sanità

Forza Italia lancia un duro attacco sulla gestione dei conti dell’Emilia Romagna, evidenziando un disavanzo di 72 milioni nella sanità e segnali di criticità strutturali nel bilancio dell’Ausl Romagna. Pietro Vignali e Valentina Castaldini chiedono trasparenza e approfondimenti prima di approvare i documenti per il 2025, sottolineando come il risultato apparentemente positivo del 2023 nasconda problemi più profondi da affrontare urgentemente. La situazione richiede interventi immediati per tutelare la salute dei cittadini.

Un quadro finanziario preoccupante e segnali di criticità strutturali emergono dal bilancio dell'Ausl Romagna. A sollevare l'allarme sono Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia, e la consigliera regionale Valentina Castaldini, che chiedono maggiore trasparenza prima di approvare i documenti di previsione per il 2025. Secondo i due esponenti azzurri, nonostante il risultato d'esercizio 2023 mostri formalmente un attivo di 9.804 euro, il disavanzo reale dell'azienda sanitaria al 31 dicembre dello scorso anno ammonterebbe a 72,9 milioni. Una situazione che ha spinto la Corte dei Conti a evidenziare “criticità finanziarie e gestionali significative”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Forza Italia attacca sulla gestione dei conti dell'Emilia Romagna: “Disavanzo da 72 milioni nella sanità”

