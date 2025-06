Forniture sanitarie la ditta esclusa si rivolge al Tar e vince | punteggi tecnici illegittimi

La vicenda delle forniture sanitarie si arricchisce di un nuovo capitolo: il TAR dell’Umbria ha annullato l’aggiudicazione a Medtronic, riconoscendo punteggi tecnici illegittimi. Un'importante vittoria per la ditta esclusa, che si è rivolta al tribunale per difendere diritti e trasparenza. Questa sentenza ribadisce come criteri corretti e meritocrazia siano fondamentali nel settore pubblico. Ma cosa succederà ora nel mercato dei pacemaker?

È stata annullata l’aggiudicazione disposta a favore della multinazionale Medtronic per un lotto di una gara pubblica bandita da Punto Zero per la fornitura di pacemaker monocamerali. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, con una sentenza che accoglie il ricorso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Forniture sanitarie, la ditta esclusa si rivolge al Tar e vince: punteggi tecnici illegittimi

