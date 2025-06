Formula 1 Dino Beganovic al volante della Ferrari SF-25 nelle FP1 del GP d’Austria | nuovo test per il talento della Ferrari Driver Academy

Ferrari rivela un volto promettente con Dino Beganovic, giovane talento svedese della Ferrari Driver Academy, che ha preso il volante della SF-25 di Charles Leclerc nelle FP1 del GP d’Austria 2025 a Spielberg. Dopo il debutto in Bahrain lo scorso aprile, questa seconda esperienza in Formula 1 segna un passo importante nel suo percorso di crescita. La speranza è che Dino continui a sorprendere e a consolidare il suo futuro nella massima categoria automobilistica.

Novità per la Ferrari in vista del Gran Premio d’Austria 2025: Dino Beganovic, giovane talento svedese del programma Ferrari Driver Academy, scenderà in pista nelle FP1 a Spielberg alla guida della SF-25 di Charles Leclerc. Il test rappresenta la seconda esperienza in Formula 1 per Beganovic, dopo il debutto ufficiale avvenuto lo scorso aprile durante le prove libere del GP del Bahrain. Ferrari ha annunciato la partecipazione del suo giovane pilota tramite i canali social: “Un grande momento in rosso. Dino Beganovic tornerà al volante della vettura di Charles per le FP1 a Spielberg”. Con questa sessione, la Scuderia Ferrari completerà due delle quattro FP1 obbligatorie previste dalla FIA per i rookie driver nella stagione di Formula 1. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com