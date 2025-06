Forlin rientra e firma il podio al San Martino

Dopo oltre vent’anni di assenza, Ivo Forlin ritorna in grande stile al Rally San Martino di Castrozza, firmando il podio con la sua Renault Clio Williams. Un ritorno emozionante che ha stupito gli appassionati, dimostrando come passione e talento siano più forti di qualsiasi distanza. La sua presenza, anche se non prevista tra gli obiettivi principali, ha regalato un finale ricco di adrenalina e sorpresa, confermando il suo indiscusso status nel mondo rally.

Era lontano dalla scena da oltre vent'anni ma, pur non avendo nel cronometro uno dei suoi principali obiettivi della due giorni al Rally San Martino di Castrozza, Ivo Forlin ha lasciato il segno, al volante della Renault Clio Williams gruppo A. Sulla francesina targata Top Rally, condivisa con.

