Forlì un’auto finisce contro degli amici al bar | morto il consigliere del Pd Gabriele Nuzzolo

Una domenica tragica scuote Poggio alla Lastra: un suv sbandato ha investito un gruppo di amici al bar, provocando una perdita umana e due feriti. La vittima è Gabriele Nuzzolo, 34 anni, figura eminente del PD e stimato insegnante, la cui morte lascia un vuoto profondo nella comunità di Santa Sofia. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa drammatica tragedia.

Nel tardo pomeriggio di domenica un suv ha sbandato ed è finito contro un gruppo di persone sedute ai tavolini di un bar a Poggio alla Lastra, una frazione di Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena. Il bilancio è di un morto e due feriti. La vittima è Gabriele Nuzzolo, 34 anni, di Santa Sofia. Era consigliere comunale, segretario del circolo Pd locale e insegnante all’Istituto Vassallo di Galeata. Secondo le prime informazioni, il conducente del suv potrebbe aver avuto un malore poco prima dell’impatto. L’auto ha invaso l’area esterna del bar travolgendo il gruppo. I carabinieri stanno ancora ricostruendo l’accaduto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Forlì, un’auto finisce contro degli amici al bar: morto il consigliere del Pd Gabriele Nuzzolo

