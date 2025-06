Foria di Centola sorpreso da 3 ladri in casa reagisce e ne ferisce uno con un colpo di pistola

Un tentato furto scuote Foria di Centola, nel cuore del Cilento, dove un uomo, colto di sorpresa dai ladri nella propria casa, ha deciso di reagire con coraggio. In un gesto istintivo, ha aperto il fuoco e ne ha ferito uno, mentre gli altri due sono riusciti a fuggire. Un episodio che dimostra come il senso di tutela possa portare a decisioni drastiche. Resta aggiornato con DayItalianeNews per scoprire come si evolve questa vicenda.

Tentato furto a Foria di Centola, nel Cilento. Un uomo ha aperto il fuoco contro tre ladri sorpresi nella sua abitazione, riuscendo a ferirne uno mentre gli altri due sono fuggiti. L'episodio si è verificato a Foria di Centola, nel cuore del Cilento. Il proprietario sente rumori e interviene. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai Carabinieri della Stazione di Centola, supportati dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sapri, l'uomo avrebbe sentito dei rumori sospetti provenire dal piano inferiore della casa. Allarmato, è sceso per controllare e si è trovato faccia a faccia con tre intrusi.

