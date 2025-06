Fordow è stata davvero distrutta? Tutto quello che non torna dell’operazione Usa in Iran

La presunta distruzione della centrale di Fordow in Iran ha suscitato dubbi e interrogativi: immagini satellitari, l'assenza di vittime e radiazioni, e il movimento sospetto di camion prima dell'attacco sollevano più di una perplessità. Questi elementi mettono in discussione la versione ufficiale degli Stati Uniti, lasciando spazio a domande ancora senza risposta. Ma allora, Fordow è davvero stata distrutta? Solo il tempo ci darà chiarimenti definitivi.

Le immagini satellitari, l'assenza di vittime e radiazioni, le decine di camion che giorni prima dell'attacco entrano nel centro. Sono questi gli strani elementi che sembrerebbero indebolire la narrazione statunitense di un "annientamento" della centrale-bunker di Fordow. L'Iran è stato davvero privato delle scorte di uranio arricchito? A questa domanda solo il tempo potrà davvero dare una risposta.

Grossi, poco chiari i danni a Fordow ma Natanz 'distrutta' - I danni sotterranei nel sito di Fordow sono poco chiari, ma Natanz è stata "completamente distrutta". Lo riporta ansa.it

