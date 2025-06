FootMercato | Monaco su Milinkovi? Savi? contatti col Torino

Il futuro di Vanja Milinkovi? Savi si fa sempre più incerto, con il Torino che si trova al centro di un acceso confronto tra top club europei. Dopo una stagione da protagonista, il portiere serbo è ora nel mirino di grandi squadre, attirando l’attenzione del calcio internazionale. La sua performance contro il Milan ha fatto salire vertiginosamente le quotazioni. Riuscirà il Torino a blindarlo o partirà verso nuove avventure? La risposta si dipanerà nelle prossime settimane.

Come riportato da footmercato.com il futuro di Vanja Milinkovi? Savi? al Torino è tutt’altro che certo. Dopo una stagione 20242025 da protagonista assoluto – 37 presenze, 135 parate (primato stagionale in Serie A), il 76% di parate effettuate e 4 rigori parati su 7 – il portiere serbo ha attirato l’interesse di numerosi top club europei. In particolare, la parata su Puliši? contro il Milan ha acceso i riflettori internazionali su di lui. Il suo valore di mercato si aggira oggi tra i 18 e i 20 milioni di euro, con una clausola rescissoria da 20 milioni valida fino a fine luglio. Napoli e AS Monaco si sono già mosse: il club partenopeo, nonostante il rinnovo di Meret, è fortemente interessato e potrebbe inserire Cyril Ngonge nell’affare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it