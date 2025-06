Fonti Nato ' nessuna deroga per la Spagna'

La questione della spesa militare spagnola rimane al centro delle discussioni internazionali. Secondo una fonte della Nato, l'accordo con la Spagna non prevede alcuna deroga al target del 5%, focalizzandosi invece sul rispetto degli obiettivi di capacità e sul raggiungimento del 3,5%. La vera sfida sarà garantire che tali impegni vengano concretamente rispettati, affinché l'alleanza mantenga la sua coesione e forza.

L'intesa raggiunta con la Spagna non prevede "nessuna deroga" all'obiettivo di spesa del 5%. Lo dice all'ANSA una fonte della Nato. Il nodo della contesa sta infatti nella parte che prevede il 3,5% di spesa militare classica e non l'1,5% per la sicurezza e le infrastrutture. L'accordo prevede che a fare fede saranno gli obiettivi di capacità oltre che l'impegno ad arrivare al 3,5%. "La Spagna - precisa la fonte - ha approvato quegli obiettivi nel corso della ministeriale difesa: secondo i calcoli dell'Alleanza servirà almeno il 3,5% per attuarli". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fonti Nato, 'nessuna deroga per la Spagna'

