Fonti Israele ' colpita Evin per liberare i dissidenti'

Fonti israeliane anonime rivelano che l'attacco dell'IAF alla prigione di Evin mira a liberare dissidenti e a indebolire il regime iraniano, con l'obiettivo di favorire proteste interne e spingere per una soluzione diplomatica sul nucleare. Questa azione si inserisce in un contesto di tensioni crescenti nella regione, dove ogni mossa può cambiare gli equilibri geopolitici. Si prevede che in...

Una fonte israeliana che ha mantenuto l'anonimato per ragioni di sicurezza ha spiegato all'ANSA che l' attacco dei caccia dell'Iaf ai cancelli della prigione di Evin a Teheran rientra nel tentativo di liberare i dissidenti nel quadro di una eventuale protesta interna mirata a far cadere l'attuale governo in Iran. L'obiettivo è anche quello di indurre gli ayatollah ad accettare di porre fine alla guerra e trattare sul nucleare. Si prevede che in giornata e nella notte i caccia israeliani intensificheranno gli attacchi contro l'Iran per raggiungere più velocemente risultati militari importanti e di conseguenza politici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fonti Israele, 'colpita Evin per liberare i dissidenti'

In questa notizia si parla di: evin - liberare - dissidenti - fonti

Israele ha bombardato l'ingresso della prigione di Evin dove sono rinchiusi i dissidenti anti regime - La prigione di Evin, simbolo di repressione e resistenza in Iran, si trova ora al centro di un episodio drammatico che potrebbe cambiare il suo destino.

Fonti Israele, 'colpita Evin per liberare i dissidenti'; Fonti Israele, 'colpita Evin per liberare i dissidenti'; Iran, fonti israeliane riportano: Abbiamo colpito Evin per liberare i dissidenti del regime.

Fonti Israele, 'colpita Evin per liberare i dissidenti' - Una fonte israeliana che ha mantenuto l'anonimato per ragioni di sicurezza ha spiegato all'ANSA che l' attacco dei caccia dell'Iaf ai cancelli della prigione di Evin a Teheran rientra nel tentativo di ... Scrive quotidiano.net

Evin: il carcere dei dissidenti a Teheran, dov’è detenuta la giornalista Cecilia Sala in Iran - La notizia è stata tenuta riservata da fonti accreditate e media informati per favorire le trattative diplomatiche. Segnala msn.com