Fonseca giocata mai vista | colpisce a vuoto lo smash ma recupera così

In un torneo ricco di emozioni, Fonseca sorprende ancora una volta con una giocata da vero fuoriclasse. Dopo aver colpito a vuoto uno smash, l'instancabile talento brasiliano recupera con un tweener spettacolare, lasciando il pubblico senza fiato. La sua vittoria in rimonta contro Bergs lo proietta agli ottavi di Eastbourne, confermando che il suo spirito combattente è destinato a lasciare il segno nel circuito ATP.

La giovane stella brasiliana conquista un posto agli ottavi di finale dell'Atp 250 di Eastbourne dopo aver battuto in tre set in rimonta il belga Zizou Bergs con il punteggio di 6-7 6-0 6-3. Nell'ultimo game del secondo parziale, Fonseca si è reso protagonista di un punto unico: prima colpisce a vuoto lo smash, poi recupera con un tweener impeccabile e porta a casa lo scambio dopo l'errore dell'avversario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fonseca, giocata mai vista: colpisce a vuoto lo smash, ma recupera così

In questa notizia si parla di: fonseca - colpisce - vuoto - smash

Il figlio prende una nota, la mamma colpisce con un pugno in faccia il preside del Bergese - In un episodio sorprendete che mette in luce le tensioni e le fragilitĂ sociali, un preside di un istituto alberghiero viene colpito al volto dalla madre di uno studente, creando un clima di indignazione e preoccupazione.

Fonseca, giocata mai vista: colpisce a vuoto lo smash, ma recupera così.

Fonseca: “Ci alleneremo all’Olimpico per abituarci allo stadio vuoto” - Da domani si riprenderà con la 27esima giornata, con la Roma di Paulo Fonseca che sarà impegnata mercoledì sera all’Olimpico contro la Sampdoria. Secondo gianlucadimarzio.com

Fonseca: "Ci alleneremo all'Olimpico per abituarci allo stadio vuoto" - Da domani si riprenderà con la 27esima giornata, con la Roma di Paulo Fonseca che sarà impegnata mercoledì sera all’Olimpico contro la Sampdoria. Come scrive gianlucadimarzio.com