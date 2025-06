Fondi pubblici al cinema un colossale imbroglio

Bancomat per pochi. La tragedia di Villa Pamphili ha portato alla luce un sistema marcio, cresciuto all'ombra di governi di sinistra.

Un assegno è per sempre se pagano i cittadini. Ecco il cinema dei fondi pubblici: ci sono anche molti film di ribelli come Germano - Il cinema italiano si nutre di fondi pubblici, spesso finanziando opere che sfuggono al grande pubblico.

IMBROGLIO COLOSSALE TARGATO SINISTRA CHE FA IMPALLIDIRE PURE IL SUPERBONUS (La Verità, Maurizio Belpietro, 22 Jun 2025) Un sistema di finanziamenti pubblici al cinema, targato sinistra, si è trasformato in un colossale imbroglio, paragonab - X Vai su X

È ora di fare chiarezza su cosa si nasconde dietro il business del cinema: tanti si sono arricchiti senza merito e a pagare, come sempre, sono gli italiani. Vai su Facebook

E scandalo fu: Fondi pubblici al killer e Giuli batte Germano 1 milione a 0 | con Boni Castellane; Villa Pamphili, parla la madre di Francis Kaufmann: “Gli mandavo dei soldi, Anastasia non era il suo tipo”; VILLA PAMPHILI, CHE CINEMA. Non solo flop, pure un presunto assassino: il Ministero ha dato quasi un milione per il film (immaginario?) di Kaufmann? L’incredibile caso del tax credit a “Stelle della notte” del regista (inventato) Rexal Ford.

Sprechi nel Cinema Italiano: I Fondi Pubblici sotto la Lente - L'industria cinematografica italiana riceve ingenti fondi pubblici, ma la loro efficacia è sotto scrutinio. Secondo dailyexpress.it

Francis Kaufmann aveva ricevuto 863mila euro di fondi pubblici per girare un film a Roma. Il Mic avvia le verifiche - I fondi pubblici per tax credit sono stati approvato nel 2020, ma con uno stratagemma la domanda definitiva è stata inviata nel 2023. Lo riporta quotidiano.net